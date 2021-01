VERSO PAGANESE – CATANIA: alla scoperta degli azzurrostellati

La Paganese partecipa per la diciannovesima volta al campionato di Serie C. La squadra di Pagani (popoloso comune dell’agro nocerino-sarnese) milita ininterrottamente tra i professionisti ormai dal 2006 e vanta come miglior risultato un secondo posto alle spalle del Bari raggiunto nella stagione 1976-77. In virtù di quel piazzamento, il club campano prese parte l’anno seguente alla Coppa Anglo-Italiana, competizione riservata per l’appunto a squadre inglesi ed italiane svoltasi attraverso varie formule tra il 1970 e il 1996.

Il progetto tecnico del sodalizio azzurrostellato è proseguito la scorsa estate nel solco della continuità. La squadra inizialmente affidata alle cure di mister Alessandro Erra, ex difensore di Crotone e Ascoli che nelle ultime stagioni è riuscito a raggiungere l’obiettivo minimo della salvezza valorizzando al contempo qualche ragazzo, dalla scorsa settimana è allenata dall’ex tecnico dell’Akragas Lello Di Napoli. Alla testa di un gruppo giovane e consolidato c’è sempre lui, Francesco Scarpa, tra i calciatori italiani più anziani ancora in attività (41 anni).

L’organico della Paganese, allestito in funzione del credo tattico di mister Erra, ha mantenuto l’ossatura iniziale propedeutica al modulo 3-5-2 molto in voga tra le squadre di Serie C. La squadra campana ha chiuso il proprio percorso nel girone d’andata al penultimo posto con 12 punti, frutto di due affermazioni esterne (a Torre del Greco e a Viterbo), 6 pareggi e 10 sconfitte (media punti 0,66). Il rapporto tra i gol fatti e subiti è di 14:29. In evidenza tra le fila degli azzurrostellati gli attaccanti Abou Diop e Giuseppe Guadagni, autori di 8 reti complessive.

