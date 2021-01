VERSO PAGANESE – CATANIA: Reginaldo e Pantanelli incontrano il loro passato

Dopo una prima parte di stagione conclusa in crescendo, a partire dal match domenicale contro la Paganese il Catania inizierà il girone di ritorno. Se all’andata gli azzurrostellati sfiorarono l’impresa al “Massimino” (costringendo i padroni di casa all’1-1 finale), al “Marcello Torre” la squadra dell’Elefante vorrà sicuramente ottenere i tre punti per continuare la scalata al terzo posto.

Analizzando i due organici, il preparatore dei portieri rossazzurro Armando Pantanelli e l’attaccante etneo Reginaldo hanno indossato entrambe le casacche. Pantanelli difese i pali della Paganese tra il 2008 ed il 2010 in Lega Pro: salvezza ottenuta senza passare dai Play Off al primo anno con mister Eziolino Capuano in panchina, retrocessione sul campo nella successiva stagione ma gli azzurrostellati furono successivamente ripescati.

Il giocatore nativo di Jundiaí, invece, approdò in Campania nel Settembre 2016 vivendo una seconda giovinezza. L’ex di Siena, Fiorentina e Parma fu un vero e proprio trascinatore, disputando quasi tutta la stagione da titolare e contribuendo in modo significativo all’approdo del club nei playoff. L’italo-brasiliano giocò infatti 31 partite mettendo a referto la bellezza di 11 reti e 6 assist. L’avventura in terra siciliana invece non sta andando altrettanto bene, dato che in 13 apparizioni stagionali non è mai riuscito ad entrare nel tabellino dei marcatori, però chissà che non possa finalmente sbloccarsi proprio al cospetto della sua ex squadra, ritornando ad essere determinante come in passato.

