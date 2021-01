VERSO PAGANESE – CATANIA: rinforzo a centrocampo per i campani, che perdono lo squalificato Schiavino

In vista del confronto casalingo col Catania, la Paganese non potrà disporre in difesa dello squalificato Schiavino. Tegola per gli azzurrostellati che perdono un prezioso elemento nel reparto arretrato ma sperano di recuperare Sbampato e Sirignano, o almeno uno dei due. Dal mercato, invece, arriva il centrocampista Stefano Antezza, classe 1996 prelevato a titolo definitivo dalla Viterbese. Si tratta del primo acquisto della sessione invernale del calciomercato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***