ACCADDE OGGI (Video): 26 febbraio 2012, eurogol di Marchese a Catania

Etnei vittoriosi per 3-1 in Serie A contro il Novara

26 febbraio 2012, giornata da incorniciare per Giovanni Marchese che realizzò il suo secondo gol in Serie A ed in maglia rossazzurra contribuendo ad una preziosa vittoria. Gli etnei affondarono il Novara allora guidato da Emiliano Mondonico con il risultato di 3-1 allo Stadio “Angelo Massimino” e Marchese entrò a far parte del tabellino dei marcatori siglando una rete straordinaria, tra le più belle dell’intero campionato di Serie A 2011/2012.

Eurogol a coronamento di una prestazione coi fiocchi per il Catania e Marchese, oggi tecnico della Primavera rossazzurra che, allora, attraversò il momento più felice della sua carriera da calciatore, venendo considerato uno dei terzini più interessanti del panorama calcistico nazionale.

VIDEO: l’eurogol di Marchese

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***