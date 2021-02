ACCADDE OGGI (Video): 27 febbraio 2011, il Catania di Simeone affonda il Genoa tra mille emozioni

Vittoria al cardiopalma per il Catania in Serie A

27 febbraio 2011. Anticipo della 27/a giornata del campionato di Serie A 2010/2011 vinto con il risultato di 2-1 dal Catania. Avversario allo stadio “Angelo Massimino” il Genoa allenato da Davide Ballardini. Vittoria sofferta: Floro Flores porta in vantaggio il Grifone nel primo tempo (gol in fuorigioco), i padroni di casa rispondono dopo l’intervallo con Maxi Lopez e Bergessio (prima firma in Italia per l’argentino), poi ci pensa Andujar a rivelarsi decisivo ai fini del risultato parando un calcio di rigore al centrocampista portoghese Veloso. Alta tensione sul rettangolo verde: espulsi Criscito, Ballardini, Floro Flores e Augustyn. Secondo successo del Catania targato Diego Pablo Simeone.

VIDEO: highlights partita

Tabellino incontro

MARCATORI: 19′ Floro Flores (G); 51′ Maxi Lopez (C), 56′ Bergessio (C)

CATANIA (4-3-1-2): Andujar, Potenza (al 1′ st. Schelotto), Augustyn, Silvestre, Alvarez; Carboni, Ledesma (al 1′ st. Ricchiuti), Lodi; Gomez (al 34′ st. Marchese), Maxi Lopez, Bergessio. All. Simeone.

GENOA (4-4-2): Eduardo, Mesto, Dainelli, Kaladze, Moretti (al 7′ st. Antonelli); Rossi, Kucka (al 12′ st. Paloschi), Veloso, Criscito; Palacio, Floro Flores (al 24′ st. Jankovic). All. Ballardini.

ARBITRO: Giannoccaro di Lecce

AMMONITI: Veloso, Moretti, Potenza, Bergessio, Augustyn

ESPULSI: al 22′ st. Criscito, al 23′ st. Floro Flores e il tecnico Ballardini dalla panchina, al 30′ st. Augustyn

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***