ACCADDE OGGI: 18 febbraio 1979, dopo un 5-1 Catania corsaro a Reggio Calabria

Campionato di Serie C1 girone B, Catania impegnato a Reggio Calabria il 18 febbraio 1979. I rossazzurri allenati da Adelmo Capelli riescono nell’intento di fare bottino pieno contro i rivali storici della Reggina ottenendo una vittoria sofferta. 0-1 il risultato finale. I padroni di casa creano diversi presupposti per trovare la via della rete, ma il Catania sa stringere i denti trovando la zampata vincente al 79′. A decidere l’incontro Giovan Battista Rappa, ex di turno. Etnei che riscattano immediatamente la pesante sconfitta per 5-1 riportata nella precedente giornata sul campo della Paganese. La stagione si concluderà al terzo posto, a due soli lunghezze da Matera e Pisa, entrambe promosse in Serie B. La Reggina, invece, terminò il campionato in quinta posizione.

