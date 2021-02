ACCADDE OGGI (Video) – 12 febbraio 1984: Catania, gol storico di Cantarutti contro il Milan annullato

12 febbraio 1984. Giornata che sarebbe potuta essere storica per i colori rossazzurri e Aldo Cantarutti, ex attaccante del Catania sceso in campo contro il Milan al Cibali. Nel corso del match concluso con il risultato di 1-1 (Carotti porta in vantaggio i rossoneri, risposta di Bilardi per gli etnei ndr) Cantarutti, servito di testa da Pedrinho, effettua una splendida rovesciata in area che fulmina il portiere avversario Piotti e lascia di sasso Baresi. Sarebbe un gol splendido per coordinazione, palleggio e scelta di tempo, ma l’arbitro Benedetti decide di annullarlo clamorosamente.

Scoppia il putiferio, per riportare la calma devono entrare in campo i carabinieri. Cantarutti rimane incredulo e con le mani sui fianchi al limite dell’area. Dopo qualche minuto d’interruzione, la partita riprende ma il risultato di parità resta immutato. L’arbitro, autore di una pessima performance, rassegna le dimissioni dal settore arbitrale mentre i tafferugli dei tifosi etnei vengono sanzionati con quattro giornate di squalifica dello stadio. Incredibile abbaglio del direttore di gara che nega un gol straordinario ai rossazzurri.

VIDEO: gli highlights della partita

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***