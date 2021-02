ARENA: lascia Catania ed è subito gol con l’FC Messina

In estate aveva firmato un contratto di durata triennale col Catania, il suo primo accordo da professionista. Per un discorso di lista, però, l’attaccante Alessandro Arena è sempre rimasto fuori dalle convocazioni. Dopo questi mesi d’inattività, inevitabile l’addio nel mercato invernale trasferendosi all’FC Messina. Ritorno in Serie D per il ragazzo classe 2000 che ha esordito subito con un gol, consentendo ai peloritani di pareggiare i conti sull’insidioso campo di Castrovillari a pochi minuti dal 90′. Direttamente da calcio di punizione ha siglato l’1-1, firmando una rete di pregevole fattura.

VIDEO GOL ARENA – Attendere qualche secondo per il caricamento del filmato

