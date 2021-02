CALCIO CATANESE: Lele Catania riparte dal Biancavilla

Colpo di mercato per il Biancavilla, in Serie D. La società gialloblu comunica l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe 1981 Emanuele Catania. L’esperto attaccante catanese, dopo aver disputato la prima parte di stagione con la maglia del Siracusa, entra a far parte della famiglia biancavillese. Catania ha indossato le maglie di Palagonia, Acireale, Cosenza, Paternò, Tivoli, Igea Virtus, Taranto, Andria, Potenza, Nocerina, Avellino, Sorrento, Akgragas, Siracusa, Catania e Sicula Leonzio, calcando sempre i campi di Serie C e Serie D con all’attivo più di 550 presenze e 123 reti. E’ già a disposizione del tecnico Orazio Pidatella in vista del confronto di campionato con il Rende.

