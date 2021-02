CALCIO CATANESE: Serie D, Acireale ko a Trapani. Il Biancavilla affonda. Come cambia la classifica

Consueto spazio riservato al calcio della provincia di Catania, in Serie D. Rinviato, causa Covid, l’impegno interno del Paternò contro il Rotonda, sono scese regolarmente in campo Acireale e Biancavilla.

Acesi sconfitti fuori casa dal Dattilo. Al “Provinciale” di Trapani, Buffa porta in vantaggio gli ospiti (10′), ma la risposta dei trapanesi è veemente e porta alle firme di Bonfiglio (14′) e Terranova (34′) prima dell’intervallo, ribaltando il risultato. Ad inizio ripresa Souare regala il pareggio all’Acireale ma, nel finale, il Dattilo malgrado l’espulsione di Lupo per somma di ammonizioni trova il gol vittoria con Manfrè. Quarto ko in campionato per i granata.

Non sorride neanche il Biancavilla, di scena in Campania contro il Santa Maria Cilento. I gol tutti nella ripresa: marcatori Ragosta (52′), V. Romano (65′) e G. Romano (88′) per il definitivo e pesante 3-0.

CLASSIFICA SERIE D – GIRONE I

Acr Messina 29 Acireale 23 FC Messina 22 Gelbison 21 San Luca 21

Santa Maria Cilento 21 Licata 19

Dattilo 19 Paternò 18 Cittanova 16

Castrovillari 16 Troina 16 Biancavilla (-1) 15

Rotonda 15 Sant’Agata 14 Rende 12 Roccella 10

Marina di Ragusa 10



