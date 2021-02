CALCIO CATANESE: Serie D, sorridono Acireale e Biancavilla. Paternò ko. Come cambia la classifica

Consueto spazio riservato al calcio della provincia di Catania, in Serie D. Bene l’Acireale che, sotto di un gol per effetto del calcio di rigore trasformato da Maggio (13′), reagire e ribalta il risultato in casa contro il Santa Maria Cilento. Le reti granata sono arrivate nel corso della ripresa. Al 51′ Rizzo trasforma il rigore dell’1-1, tredici minuti più tardi Savanarola regala i tre punti alla squadra allenata da Giuseppe Pagana. Da sottolineare l’importanza della reazione dei suoi giocatori ad un periodo difficile, scrollandosi di dosso tutte le tensioni accumulate.

Prima vittoria del 2021 per il Biancavilla, che piega al fotofinish la resistenza del Rende. Al 41′ i biancavillesi sbloccano il risultato con Khoris. Vantaggio di misura fino al 76′, quando la formazione ospite “gela” la squadra di Pidatella con la realizzazione di Gabriele Novello. Pari dei calabresi in una delle poche vere azioni offensive della ripresa. In pieno recupero, però, ci pensa Viglianisi a rimettere le cose a posto firmando il 2-1 gialloblu.

Amarezza, invece, a Paternò per il ko esterno riportato al cospetto dell’FC Messina. Carbonaro al 67′ segna il gol del definitivo 1-0 che consente ai peloritani di continuare a navigare nell’alta classifica. Paternò volenteroso che si rammarica per la traversa colpita da Scapellato nel primo tempo, pagando le numerose assenze

CLASSIFICA SERIE D – GIRONE I

Acr Messina 30 Acireale 26 FC Messina 25 Gelbison 24 Licata 22 San Luca 21

Santa Maria Cilento 21

Dattilo 19 Paternò 18 Biancavilla (-1) 18 Cittanova 16

Troina 16 Castrovillari 16

Rotonda 15 Sant’Agata 14 Rende 12 Marina di Ragusa 11 Roccella 10



