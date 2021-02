CALCIO SICILIANO: Palermo, salta Boscaglia. In silenzio verso il derby di Catania

Acque agitate a Palermo. Roberto Boscaglia è stato esonerato dopo la sconfitta di Viterbo. Tensione all’interno della squadra, che farà i conti con defezioni importanti verso il derby. La società ha affidato la guida tecnica rosanero a Giacomo Filippi ed i giocatori andranno in ritiro proseguendo la preparazione in vista della gara di mercoledì sera a Catania. Bocche cucite, inoltre, per ripristinare il giusto livello di concentrazione in un momento assai delicato per il Palermo che, attualmente, occupa il nono posto in classifica. Una posizione molto lontana rispetto alle aspettative d’inizio stagione che indicavano le aquile addirittura in lotta per la promozione diretta in Serie B.

