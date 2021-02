CALCIO SICILIANO: Palermo sconfitto e decimato in vista del derby

Cade il Palermo contro la Viterbese allo stadio “Enrico Rocchi”, nell’anticipo della 27/a giornata del girone C di Serie C. Vince la formazione laziale con il risultato di 1-0 per effetto del gol messo a segno da Michel Adopo allo scadere del primo tempo. In vista del derby di mercoledì a Catania, dunque, morale basso in casa rosanero con ben tre giocatori squalificati: oltre a Saraniti (che deve scontare ancora un turno di stop), infatti, non saranno della partita Almici e Odjer, espulsi a Viterbo. In forse, inoltre, Valente, Corrado e Doda mentre Kanoute ha saltato la trasferta laziale per motivi disciplinari.

