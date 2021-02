CALCIO SICILIANO: Palermo, tifosi contestano squadra e società

Se il Catania sorride attendendo speranzoso il closing e con il forte desiderio di continuare ad aggredire i quartieri alti della classifica, nella sponda rosanero della Sicilia la situazione non è delle migliori. La sconfitta di Avellino è stata maldigerita dai tifosi palermitani che criticano squadra e club attraverso uno striscione apparso dinanzi lo stadio “Renzo Barbera” recante la scritta “Con la Ternana giocate per farvi notare, con l’Avellino giocate senza lottare. Società assente, senza oBiettivi”. Alla vigilia del campionato, l’obiettivo dichiarato era la conquista del primo posto. La realtà dei fatti, però, vede a rischio persino il piazzamento in zona playoff per il Palermo.

