CANI: “La partita si deciderà a centrocampo, penso vinca il Bari”

Doppio ex di Catania e Bari, l’attaccante albanese Edgar Cani ritiene che i biancorossi riusciranno ad avere la meglio, intervenendo ai microfoni di tuttoc.com:

“Le due squadre vivono due momenti particolari, e vorrebbero a questo punto dell’anno avere un po’ più di certezze. Ovviamente non tutti i campionati lo permettono, il girone C di Serie C è molto difficile e imprevedibile. Ci vuole tanto impegno e costanza per saper trarre il meglio da momenti come questi. Chi saranno i migliori in campo? Non ho qualche giocatore in particolare, ma la partita si vincerà a centrocampo, sarà molto nervosa. Chi avrà più equilibrio in entrambe le fasi riuscirà a spuntarla. Pronostico? Penso vinca il Bari”.

