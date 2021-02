CASTIGLIONE (Pres. Consiglio Comunale Catania): “La società rossazzurra risparmierà 10mila euro a partita”

Come riportato nei giorni scorsi, le società sportive che utilizzano spazi pubblicitari per tabelloni o striscioni promozionali negli impianti sportivi comunali non dovranno pagare alcun canone di concessione, almeno fino al prossimo 30 giugno. Il presidente del Consiglio Comunale di Catania Giuseppe Castiglione ne parla ai microfoni di REI TV:

“Abbiamo approvato un emendamento a firma del collega Sangiorgio e di tutti i capigruppo di maggioranza per dare la possibilità agli impianti sportivi del Comune di Catania di non pagare la concessione e il canone fino a giugno. Considerando la situazione del Covid e il momento di difficoltà per tutte le società sportive, il Consiglio Comunale ha approvato questo emendamento – fortemente voluto – che dà loro una boccata d’ossigeno. Ci rientra anche il Calcio Catania. Tutto ciò si traduce in un risparmio per le società sportive, il Calcio Catania ad esempio risparmierà 10mila euro a partita”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***