Il filmato contenente le azioni salienti della gara, valevole per la 26/a giornata del girone C di Serie C, pareggiata dal Catania contro il Bari con il risultato di 1-1 allo stadio “Angelo Massimino”. Marcatori dell’incontro Cianci (36′) e Sarao (64′), rigore fallito in pieno recupero da Dall’Oglio.

VIDEO: le azioni salienti del match

(attendere qualche secondo per il caricamento del filmato)

