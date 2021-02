CATANIA – BARI: arbitra Miele, i precedenti con le due squadre. Rossazzurri imbattuti

Sarà il signor Gianpiero Miele, della sezione A.I.A. di Nola, l’arbitro della partita Catania-Bari, valevole per la 26/a giornata del girone C di Serie C ed in programma domenica, alle 15.00, allo stadio “Angelo Massimino”. Con il direttore di gara, gli assistenti Emanuele Bocca (Caserta) e Fabio Mattia Festa (Avellino). Quarto ufficiale Francesco Luciani (Roma 1).

Si registrano due precedenti per la formazione rossazzurra con il “fischietto” campano: lo 0-1 di Catanzaro-Catania (Coppa Italia Serie C) che risale al 16 dicembre 2019 e deciso dal gol di Biagianti ed il 2-1 dello scorso campionato con la Vibonese al “Massimino” (Curcio e Mazzarani a segno per gli etnei).

Sono invece tre le partite del Bari dirette dal sig. Miele: lo 0-3 ottenuto sul campo del Rende (Serie C 2019/20) e, nella stagione regolare, la vittoria per 2-3 con la Virtus Francavilla e la sconfitta per 1-3 contro la Ternana.

