La Lega Pro rende noto che la partita Catania-Bari, valevole per la 26/a giornata del girone C di Serie C ed in programma allo stadio “Angelo Massimino”, sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports in modalità OTT (direttamente via Internet) e su SKY in modalità pay per view, attraverso il canale Sky Sport 254 (al prezzo di 4,99 euro). Riflettori puntati su uno dei match clou del prossimo turno di campionato.

