CATANIA – BARI: da Tonucci a Semenzato, gli ex attuali dell’incontro

Dopo la clamorosa debacle di Terni, il Catania proverà a riscattarsi domenica pomeriggio contro il Bari di Massimo Carrera. Il match del “Massimino” sarà anche l’occasione per rivedere in campo alcuni ex dell’incontro. In casa biancorossa menzioniamo Semenzato e Antenucci, ma quest’ultimo dovrebbe saltare il match a causa di problemi fisici.

Il terzino destro Daniel Semenzato giunse in Sicilia nella stagione 17/18 dopo la splendida annata con il Pordenone, tuttavia alle pendici dell’Etna non riuscì mai a dimostrare il proprio valore con prestazioni troppo altalenanti. Così l’anno successivo lasciò il club di Via Magenta dopo avere totalizzato 27 apparizioni con la maglia dell’Elefante, tornando a Pordenone.

Anche il rapporto tra Mirco Antenucci ed il Calcio Catania non è stato esaltante. Dopo averlo prelevato, nell’estate del 2007, dal Giulianova (in C1), i rossazzurri lo mandarono diverse volte in prestito nel campionato cadetto, dimostrando di non credere fino in fondo nelle potenzialità del ragazzo. Dopo il sorprendente riscatto della comproprietà dal Torino (avvenuto nel 2012), l’avventura sicula dell’attaccante molisano si concluse nel 2014 avendo realizzato appena 24 presenze e 3 reti (2 in Coppa Italia ed 1 in Seria A contro il Parma nel 2010).

Chi invece rivivrà ricordi ed emozioni positive saranno Denis Tonucci e Claiton. Sia il centrale pesarese che il difensore brasiliano, infatti, sono stati dei pilastri per la squadra pugliese nei vari campionati di Serie B. Tonucci ha vissuto 3 ottime annate con la maglia biancorossa dal 2015 al 2017, collezionando 66 presenze e mettendo a segno 2 reti (contro Ascoli e Cesena). Claiton invece è stato il punto di riferimento per i galletti dal 2011 al 2013, scendendo in campo per 68 volte e realizzando 6 gol (4 nella sola annata 11/12).

