CATANIA: caso Lo Monaco, si attende il provvedimento. Trattativa con Erario e Comune di Mascalucia prosegue

Era fissata per ieri mattina, lunedì 15 febbraio, l’udienza presso il Tribunale civile di Catania, in cui il Calcio Catania ha citato a comparire Pietro Lo Monaco per ipotesi di mala gestio e responsabilità nei confronti del club in relazione al periodo 2016-2019. Confermata la richiesta di un sequestro conservativo di beni per poco meno di 4 milioni e mezzo di euro nei confronti dell’ex A.D. rossazzurro, mentre è stato regolarmente definito l’accordo transattivo con l’avv. Reitano, dopo avere fatto altrettanto con gli ex consiglieri d’amministrazione e componenti del collegio sindacale del Calcio Catania.

Adesso si attende la pubblicazione del provvedimento relativo al caso Lo Monaco. Il dirigente di Torre Annunziata, intanto, ha notificato tre decreti ingiuntivi all’indirizzo della società rossazzurra per un milione di euro. Insomma, muro contro muro con Lo Monaco rappresentato dall’avv. Finocchiaro, mentre l’avv. Augello tutela gli interessi del Catania ribadendo la propria tesi. Entro due settimane dovrebbero essere sciolte le riserve, ma c’è la possibilità di fare reclamo al collegio entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza cautelare, secondo le informazioni raccolte nel corso della trasmissione sportiva ‘Corner’.

Capitolo closing. Proseguono le trattative con Agenzia delle Entrate e Comune di Mascalucia. Passi avanti si erano già registrati nei giorni scorsi, i contatti sono stati intensificati e le parti lavorano provando a rispettare la data del 25 febbraio inserita nel contratto preliminare d’acquisto. Una data non vincolante, nel senso che può subire delle variazioni qualora gli accordi di riduzione e rateizzazione dei debiti tardassero a concretizzarsi.

