CATANIA – PALERMO: derby su Sky

La Lega Pro ha aggiornato il programma della 9/a e 10/a giornata di ritorno di Serie C. Per quanto riguarda gli impegni dei rossazzurri, nessuna variazione. Confermato lo svolgimento della partita Bisceglie-Catania in data 7 marzo alle ore 15:00, così come la disputa di Catania-Palermo mercoledì 3 marzo con fischio d’inizio alle 20:30. E’ stato reso noto, inoltre, che il derby verrà trasmesso sia sulla piattaforma Eleven Sports che su Sky (modalità pay per view).

