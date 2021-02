CATANIA SOCIAL – Zanchi: “Uno degli onori più grandi giocare per i colori rossazzurri”

“Giocare per questa maglia è uno degli onori più grandi che mi siano capitati mai nella mia carriera. Darò tutto per questa maglia!”. Parole via social del difensore rossazzurro Andrea Zanchi, testimonianza di legame e attaccamento ai colori rossazzurri. A gennaio si era concretizzato l’interesse del Monopoli, ma sia il Catania che il giocatore hanno optato per la prosecuzione del rapporto. A differenza del girone d’andata che lo ha visto giostrare sul centro-sinistra nella difesa a tre, Zanchi sta ricoprendo il ruolo naturale di laterale mancino, pronto a duellare per il posto da titolare con il rientrante Giovanni Pinto.

