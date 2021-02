CATANIA: ti soddisfa il mercato di gennaio? I risultati parziali del sondaggio…

Si è concluso nei giorni scorsi il mercato del Catania senza l’arrivo di Franco Zuculini, che non ha fatto in tempo a risolvere il contratto con il Defensor Sporting prima di trasferirsi in Sicilia. A conclusione della finestra invernale del calciomercato, proviamo a tastare l’umore dei tifosi. Sei soddisfatto delle strategie portate avanti dalla dirigenza rossazzurra, oppure ti aspettavi altri interventi?

Ecco i risultati parziali del sondaggio, sulla base dei voti della maggioranza dei votanti:

50% – Sì, mercato soddisfacente

24% – Per essere davvero soddisfacente sarebbe dovuto arrivare Zuculini

14% – No, mi aspettavo qualche altro innesto di rilievo

10% – Sì, ma almeno uno tra Pecorino e Biondi non andava ceduto

2% – No, mi aspettavo molto di più

E’ possibile continuare ad esprimere la propria preferenza cliccando di seguito:

E’ soddisfacente il mercato del Catania? Sì, ma almeno uno tra Pecorino e Biondi non andava ceduto Per essere davvero soddisfacente sarebbe dovuto arrivare Zuculini No, mi aspettavo qualche altro innesto di rilievo No, mi aspettavo molto di più Sì, mercato soddisfacente Created with

