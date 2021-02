CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA: arbitra Cascone. Nessun precedente con gli etnei, due con la squadra pugliese

Sono stati designati gli arbitri per la 24/a giornata di Serie C. Catania-Virtus Francavilla, in programma sabato 13 febbraio con fischio d’inizio alle ore 12:30 presso lo stadio “Angelo Massimino” e valida per il girone C sarà diretta da Mario Cascone (Nocera Inferiore). Assistenti Alberto Zampese (Bassano del Grappa) e Andrea Torresan (Bassano del Grappa). Quarto ufficiale Luigi Catanoso (Reggio Calabria).

Non si registra alcun precedente per il Catania con il “fischietto” campano, mentre la Virtus Francavilla è stata arbitrata due volte dal sig. Cascone. Nel campionato di C 2017/18 fu arbitro del pareggio a reti inviolate col Siracusa al “Fanuzzi” di Brindisi. L’1 marzo 2020, nella passata stagione, a Francavilla Fontana la Virtus perse con il risultato di 1-2 al cospetto del Picerno (marcatori Leonardo Perez, Walter Guerra ed Emmanuele Esposito).

