CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA: quando le due squadre si affrontarono per la prima volta al “Massimino”

5 Aprile 2017. Interrotta la serie di cinque sconfitte consecutive. Il Catania lo fa battendo la Virtus Francavilla, in occasione del primo confronto ufficiale tra le due formazioni allo stadio “Angelo Massimino”. A decidere l’incontro il gol siglato al 20′ del primo tempo da Andrea Di Grazia, abile a sfruttare l’assist al bacio di Russotto e ad inserirsi per poi battere Albertazzi con un pregevole tocco.

Nella prima frazione il Catania fa la partita creando varie occasioni per depositare il pallone in fondo al sacco con Russotto, Mazzarani e Biagianti. Dopo l’intervallo, invece, meglio la squadra ospite sul piano del gioco tentando di scardinare la difesa etnea ma trova un Catania che sa soffrire e stringe i denti. Una sola parata effettuata da Pisseri e, in un paio di circostanze, Djordjevic e Di Grazia sfiorano il bis. Brividi per l’estremo difensore rossazzurro, però, quando il neo entrato Ayina, nel finale, colpisce in pieno la traversa. La compagine di Calabro preme sull’acceleratore alla ricerca del pari ma, a conclusione dei tre minuti di recupero concessi, il direttore di gara fischia la fine delle ostilità. Catania che si rilancia in orbita Play Off.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

TABELLINO INCONTRO

CATANIA (4-3-3): Pisseri; Parisi, Gil, Bergamelli (Mbodj 45′), Djordjevic; Biagianti, Mazzarani (Bucolo 64); Russotto, Pozzebon (Barisic 82′), Di Grazia.

A disp.: Martinez, De Rossi, Mbodj, Manneh, Di Cecco, Bucolo, Piermarteri, Di Stefano, Fornito, Barisic, Tavares. All: Pulvirenti

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Albertazzi; Pino Idda, Vetrugno; Triarico (Albertini 54′), Alessandro, Galdean, Prezioso, Pastore (Gallù 81′); Abate, Nzola (Ayina 75′).

A disp.: Costantini, Casadei, Gallù, Albertini, Biason, Finazzi, Turi, Salatino, Ayina. All: Calabro

ARBITRO: Cipriani di Empoli

RETE: Di Grazia al 21′

AMMONITI: Nzola 53′ (F); Biagianti 55′ (C); Pastore 72′ (F); Pozzebon 77′ (C)

