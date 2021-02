CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA: minuto di raccoglimento anche per Maurizio Mattei

Com’è noto, il Calcio Catania ha richiesto alla Lega Pro e ottenuto l’autorizzazione ad osservare 1′ di silenzio e indossare il lutto al braccio in occasione della gara di campionato fissata contro la Virtus Francavilla, avversaria allo stadio “Angelo Massimino”. Un modo per onorare la memoria dell’ex presidente Grazia Codiglione, recentemente scomparsa, ricordata ai nostri microfoni da Gennaro Monaco e Dino Di Julio. Nelle ultime ore si apprende che verrà effettuato un minuto di raccoglimento (in questo caso su tutti i campi di terza serie) anche per commemorare l’ex designatore arbitrale Can C, arbitro e dirigente sportivo Maurizio Mattei, sconfitto dal Covid all’età di 78 anni.

La Lega Pro col Presidente Francesco Ghirelli, i Vicepresidenti Marcel Vulpis e Luigi Ludovici, il Segretario Generale Emanuele Paolucci, il Direttivo e i club si stringono al dolore della famiglia e del mondo arbitrale per la scomparsa di Maurizio Mattei: ”Maurizio Mattei era un vero maestro. Ha unito passione per il calcio ad una grande competenza – lo ricorda Ghirelli – ed ha percorso tappe di rilievo anche per la nostra C”.

