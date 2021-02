CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA: precedenti. Solo vittorie per i rossazzurri al “Massimino”

Etnei vittoriosi ma gare sempre sofferte

Quello in programma sabato sarà il sesto confronto assoluto tra Catania e Virtus Francavilla nel capoluogo etneo. La formazione rossazzurra è riuscita a superare sempre con un gol di scarto la compagine pugliese.

Sul tabellino dei marcatori figurano Di Grazia, Tedeschi, Lodi (2 volte), Sarno, Biondi, Curcio, Pinto: gli ultimi tre hanno contribuito al successo catanese nella sfida più recente, ribaltando lo svantaggio iniziale per 0-2 causato dalle realizzazioni di Perez e Vazquez ai Play Off. L’1 settembre 2019 fu decisivo Sarno, l’anno precedente la squadra allora allenata da mister Sottil ebbe la meglio soltanto nel finale di partita, grazie a un penalty trasformato con freddezza da Lodi. Prima ancora, altri successi sofferti per i rossazzurri (sotto la prima gestione Lucarelli e con Pulvirenti al timone). Precedenti tutti in favore dell’Elefante tra le mura amiche, ma non sono mai state gare semplici per il Catania.

BILANCIO PRECEDENTI IN SICILIA:

Vittorie Catania: 5

Pareggi: 0

Vittorie Virtus Francavilla: 0

Gol Catania: 8

Gol Virtus Francavilla: 3

Differenza reti: +5

Lega Pro 2016/17 Catania 1-0 Virtus Francavilla

Serie C 2017/18 Catania 1-0 Virtus Francavilla

Serie C 2018/19 Catania 1-0 Virtus Francavilla

Serie C 2019/20 Catania 2-1 Virtus Francavilla

Playoff Serie C 2019/20 Catania 3-2 Virtus Francavilla

