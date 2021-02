CLOSING: Tacopina attende con fiducia, settimana prossima si entra nel vivo

Il ritorno di Joe Tacopina in Sicilia dà l’impressione che non siamo così lontani dalla definizione del closing. Contrattualmente le parti si erano impegnate a formalizzare il tutto il 25 febbraio, ma la conclusione dell’operazione d’acquisto del Calcio Catania non è legata a questa data (che può slittare senza nessun tipo di problema), bensì alla rimodulazione del debito con Agenzia delle Entrate e Comune di Mascalucia. Settimana prossima si entrerà nel vivo. Mentre con quasi tutti i creditori locali l’accordo è stato raggiunto, l’ente mascaluciese ha dato la propria disponibilità a chiudere limando alcuni dettagli significativi. La Sigi ha avanzato una nuova proposta nei giorni scorsi e ci sarebbero le basi per definire l’intesa. Successivamente sarà la volta dell’Erario, con una soluzione già da tempo prospettata da Sigi attraverso la falcidia del credito erariale ma pagando IVA e ritenute, che necessita della definitiva approvazione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***