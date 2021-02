CONVOCATI: 21 rossazzurri a Pagani, nuovamente out Volpe

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Giuseppe Raffaele ha convocato 21 giocatori per la sfida alla Paganese, in programma mercoledì 24 febbraio alle 14.30 allo stadio “Marcello Torre”. Squalificato Dall’Oglio, indisponibili Martinez, Piccolo, Zanchi e Volpe: quest’ultimo, a seguito di uno scontro di gioco in allenamento, ha riportato una lieve distorsione alla caviglia destra e dovrà osservare tre giorni di riposo. Da stasera, il gruppo in ritiro pre-partita in Campania. Giovedì, alle 11.00, primo allenamento in vista di Vibonese-Catania, in calendario domenica 28 febbraio alle 15.00.

PORTIERI

32 Alessandro Confente

1 Antonio Santurro

DIFENSORI

16 Alessandro Albertini

26 Luca Calapai

3 Claiton Dos Santos Machado

4 Antonio Giosa

20 Giovanni Pinto

17 Simone Sales

5 Tommaso Silvestri

18 Denis Tonucci

CENTROCAMPISTI

13 Mariano Julio Izco

15 Luis Alberto Maldonado Morocho

8 Giacomo Rosaia

6 Nana Addo Welbeck-Maseko

ATTACCANTI

33 Matteo Di Piazza

10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca

28 Francesco Matteo Golfo

19 Kalifa Manneh

7 Andrea Russotto

9 Manuel Sarao

11 Agapios Vrikkis

