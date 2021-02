DALL’OGLIO: “Tutti ci sentiamo protagonisti. Ternana? Ogni partita è una finale”

Dopo le dichiarazioni di Antonio Giosa, spazio alle parole del centrocampista Jacopo Dall’Oglio, autore del decisivo 1-0 del Catania contro la Virtus Francavilla:

“Sono felicissimo di avere realizzato il terzo gol stagionale avendo portato alla vittoria il Catania. Mi sono preso una grossa responsabilità nel calciare il rigore. Da quando disputo questi campionati non ne ho mai tirati sinceramente. Adesso compio 29 anni, non sono più un ragazzino, non ci ho pensato due volte a prendere la palla e battere il penalty. Il gol lo dedico a mia figlia. Tutti siamo protagonisti, nel contesto di una sanissima competizione. Il mister in settimana decide gli undici da schierare, noi ci sentiamo titolari allo stesso modo. Questa è una gran cosa in termini di gruppo. Io stesso sono uscito al 45′ a Castellammare, oggi ho fatto il mio ingresso in campo nel secondo tempo”.

“Ringrazio sempre Dio se adesso ho trovato un equilibrio. Il mio problema è sempre stato legato agli infortuni in carriera. Ogni anno a Brescia facevo un intervento chirurgico, la scorsa stagione avevo iniziato bene e poi alla prima giornata di ritorno mi sono fatto male. Questo campionato lo avevo iniziato un pò così, spero di continuare su questa strada. La Ternana? Ogni domenica è un esame, a prescindere dal valore dell’avversario dobbiamo affrontare tutte le partite come fossero una finale. Ci sentiamo abbastanza bene fisicamente. Tutti dobbiamo stare sul pezzo se vogliamo continuare a ragionare da squadra d’alta classifica”.

VIDEO: le parole di Dall’Oglio

