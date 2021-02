ESCLUSIVA – Stampa umbra, Madolini: “Ternana, col Catania gara da prendere con le molle. Rossoverdi macchina da guerra negli ultimi 30 metri”

In vista di Ternana-Catania abbiamo contattato Alessandro Madolini, collega di ‘CalcioTernano.it’ che segue le vicende della formazione rossoverde. Approfondimento sul match di mercoledì pomeriggio, con particolare attenzione rivolta allo stato di forma della Ternana:

Ternana ammazza-campionato, cosa c’è dietro i risultati pazzeschi ottenuti finora?

“Il segreto è presto detto: si è creata una forte alchimia fra calciatori, staff tecnico e dirigenza la quale ha creato “l’isola felice” Ternana. Tutti remano dalla stessa parte, il gruppo è unito – mai un comportamento o una frase fuori posto – la squadra, nel suo insieme, sta interpretando al meglio questo campionato. Questo lo si denota anche in campo, i ragazzi di Lucarelli si divertono a giocare insieme e far divertire i tifosi da casa entusiasti dei propri beniamini”.

Falletti e Partipilo, sono loro il valore aggiunto di questa Ternana?

“No assolutamente. Il gruppo della Ternana, fino a questo momento, è il valore aggiunto delle Fere. Ci sono 22 titolari e chi scende in campo, dal primo minuto o a gara in corso, dà sempre il 110%”.

Ci si aspettava che Lucarelli potesse incidere così tanto sugli equilibri della Ternana?

“Sicuramente Cristiano Lucarelli ha grande merito sul campionato stratosferico disputato, finora, dalla Ternana. Il tecnico livornese ha ridato ai calciatori una mentalità vincente. Ha lavorato molto sul loro spirito di rivalsa dopo le ultime stagioni, non brillantissime, passate in rossoverde. Il mister sa dosare bastone e carota, credo che a Catania conosciate bene il suo “modus operandi”.

Il cammino della Ternana è inarrestabile, mercoledì arriva al “Liberati” un Catania in forma. Quante insidie nasconde questa gara per gli umbri?

“La squadra di Raffaele è senza dubbio una delle più in forma del campionato. Rispetto all’andata è un altro collettivo, in sede di mercato ha cambiato tanto e negli ultimi mesi ha risalito la china della classifica. Sarà una gara da prendere con le molle anche perché questa Ternana non deve cedere di un centimetro. Qualsiasi passo falso potrebbe essere fatale. Nonostante i tanti punti di distacco dalle dirette inseguitrici siamo ancora a febbraio e tutto può succedere”.

All’andata ci fu una supremazia netta degli umbri. Ti aspetti un Catania diverso?

“Come ho detto in precedenza il Catania di mercoledì sarà diverso rispetto a quello affrontato all’andata. Per gli etnei giocare contro la Ternana e poi domenica dinanzi al Bari, sarà un vero e proprio banco di prova per capire le reali ambizioni play-off della squadra”.

La Ternana non è scesa in campo a Potenza, riposando un po’ di più rispetto al Catania. Quanto può essere vantaggioso per i rossoverdi questo aspetto?

“Forse il vantaggio è da considerarsi solo nell’immediato. Affrontare il Catania, con un po’ di stanchezza in meno, potrebbe essere favorevole. Ai fini del campionato però, recuperare la gara di Potenza in un altro turno infrasettimanale ed in un calendario già di per sé fitto di impegni, credo sia abbastanza sconveniente”.

Dove può arrivare il Catania di Raffaele e in cosa la Ternana dovrà prestare maggiore attenzione mercoledì?

“Il Catania può ambire ai primi posti della classifica. È una squadra importante per la categoria. La Ternana, nelle ultime gare, sembra essere un diesel ma poi negli ultimi 30 metri risulta essere una vera e propria macchina da guerra: la sfida contro la Caserta ne è stata una dimostrazione”.

Con quale formazione la Ternana potrebbe scendere in campo?

“In porta giocherà Iannarilli poi difesa a quattro composta da Defendi, Boben, Kontek e Frascatore. Non ci sarà lo squalificato Palumbo quindi al suo posto Damian che giocherà al fianco di Proietti in cabina di regia. Sulla trequarti il tridente composto da Partipilo, Falletti e Furlan con Vantaggiato terminale offensivo”.

