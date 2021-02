EX ROSSAZZURRI – Bastrini: “Catania, l’anno della salvezza fu davvero tosto. Secondo posto? Faccio il tifo per gli etnei”

Intervento sul canale Instagram di TacaLaMarca da parte dell’ex difensore del Catania Alessandro Bastrini, di recente svincolatosi dal Monopoli. Ha ricordato anche la sua breve esperienza in rossazzurro, soffermandosi sulla lotta per il secondo posto nel girone C di Serie C:

“Siamo partiti con un undici punti di penalizzazione, era davvero tosta. Eravamo una compagine forte guidata da Pippo Pancaro, un tecnico davvero capace, non capisco perché non abbia una squadra. Dopo 4 partite avevamo azzerato la penalità, ma il Girone C è davvero duro. Ci siamo salvati con merito nelle ultime giornate. Quello meridionale è il girone più complicato ma la Ternana ha dimostrato di essere una corazzata, che non perde punti, difatti si giocherà per il secondo posto. In tal senso vedo meglio attrezzato l’Avellino di Braglia che è una squadra quadrata, ma personalmente faccio il tifo per il Catania”.

