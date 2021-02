EX ROSSAZZURRI – Biagianti, esordio nel Calcio a 5: “Bella emozione, ho rivissuto i momenti di Lecce”

Dai colori rossazzurri del Calcio Catania a quelli della Meta Catania. Esordio nella Serie A di Calcio a 5 per Marco Biagianti battendo CDM Futsal Genova 4-2: marcatori dell’incontro Rossetti (M), Fabinho (CDM), Baisel (M), Josiko (M), Ortisi (CDM) e Josiko (M). Ottava vittoria consecutiva tra le mura amiche per la formazione allenata da Samperi. Biagianti commenta così il suo esordio:

“E’ stata una bella emozione, quando il mister mi ha chiamato in causa ho rivissuto un pò i momenti di Lecce (dove disputò con il Catania la sua prima partita nel 2007 contro la Roma, ndr). Sono molto contento di avere fatto qualche minuto con questo grandissimo gruppo. Ringrazio tuti i ragazzi e lo staff per avere ottenuto un traguardo importante. Noi come squadra stiamo dimostrando di essere veramente tosti ma possiamo fare ancora di più. In casa siamo forti, ci serve continuità in trasferta. Il mister mi stimola tanto, ci sono tantissime difficoltà ma continuiamo a lottare. Dedico l’esordio a mia moglie e mia mamma. Spero sia un inizio, voglio stare vicono alla squadra e per me questo è importante”.

