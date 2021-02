EX ROSSAZZURRI: Lucarelli, primo ko col Catanzaro e segna anche Curiale

Cade la Ternana ed è la prima volta che si verifica in questo campionato. La capolista guidata da Lucarelli lascia i tre punti al Catanzaro, vittorioso tra le mura amiche per 2-1. L’ex attaccante del Catania Curiale sblocca il risultato (28′), Boben pareggia i conti ad inizio ripresa ma i calabresi trovano ancora una volta la via del gol con Carlini (61′). Risultato molto importante per i giallorossi, diretti rivali del Catania in chiave playoff con gli etnei che, in attesa del match di Vibo Valentia, sono a -5 dal Catanzaro quarto in classifica.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***