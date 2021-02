EX ROSSAZZURRI – Millesi: “Ternana solida e costante, il Bari troverà un Catania avvelenato”

Catanese ed ex giocatore del Catania, Francesco Millesi si sofferma sulla lotta ai piani alti della classifica del girone C ai microfoni di tuttoc.com:

“La Ternana credo che ha dimostrato di essere una squadra solida e soprattutto costante, per cui credo che il primato è già segnato. Il Bari quest’anno non ha avuto la continuità della Ternana, anche se a mio avviso se il campionato cominciasse oggi avremmo visto un campionato diverso. Catania? Il Bari ha una squadra avvelenata dopo la sconfitta larga di Terni, non sarà una passeggiata giocare contro il Catania. L’Avellino attualmente è secondo con una gara in più rispetto al Bari, comunque tempo fa ho detto che questa squadra se non avesse avuto davanti questa Ternana impeccabile l’avremmo vista lottare per il primato”.

