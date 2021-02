EXTRA-CAMPO: dalla trattativa SIGI-Tacopina al contenzioso Lo Monaco, tante situazioni da definire

Mentre Raffaele prepara il “tour de force” con sette partite da giocare in tre settimane, a tenere banco in casa rossazzurra sono soprattutto le vicende societarie. La prossima settimana è atteso il ritorno di Joe Tacopina alle pendici dell’Etna. L’avvocato italo-americano atterrerà a Fontanarossa con l’intento di chiudere quanto prima il tavolo delle trattative. Quel che è certo è che il closing andrà in porto soltanto nel momento in cui saranno chiusi gli accordi con l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Mascalucia. Lo scambio di documenti tra le parti prosegue nell’ottica di un’intesa da raggiungere sulle transazioni fiscali con i creditori istituzionali. Nel frattempo SIGI deve far fronte a scadenze immediate, che vedono in prima linea l’impegno economico dell’azionista di maggioranza Gaetano Nicolosi, e nominare un nuovo consigliere dopo le dimissioni di Nuccio La Ferlita.

Il 15 febbraio poi sarà il giorno in cui presso il Tribunale civile di Catania, sezione specializzata in materia d’impresa, si terrà l’udienza in cui il Calcio Catania cita a comparire Pietro Lo Monaco e Ida Linda Reitano per ipotesi di mala gestio e responsabilità nei confronti del club in relazione al periodo 2016-2019. I legali del Catania, si legge dalle pagine di Repubblica, avanzeranno in sede civile la richiesta di un sequestro conservativo di beni per poco meno di 4 milioni e mezzo di euro nei confronti dell’ex ad e di 1 milione e mezzo di euro nei confronti dell’avv. Reitano. Si attendono le decisioni in merito da parte dell’autorità giudiziaria che, a metà febbraio, esaminerà la richiesta con procedura d’urgenza, dunque il contenzioso dovrebbe chiudersi con tempistiche celeri. Il dirigente campano, dal canto proprio, è pronto a tutelarsi presso le sedi opportune.

