FIGC: elezioni consiglieri federali Lega Pro, Lo Monaco in uscita

Fissate per lunedì 22 febbraio le elezioni per i nuovi consiglieri federali. Francesco Ghirelli rappresenta ovviamente la Lega Pro, per il resto sono sette i presidenti di club di terza serie che hanno scelto di candidarsi. Secondo quanto informano i colleghi di tuttoc.com non si ricandidano gli uscenti Walter Baumgartner (Sudtirol) e Pietro Lo Monaco. Dal girone C i nomi sono quelli di Andrea Langella (Juve Stabia), Raffaele Trapani (Paganese) e Salvatore Caiata (Potenza).

