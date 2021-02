FRATTALI (Bari): “Gestione arbitrale non mi è piaciuta. Con la rosa al completo avremmo vinto, il Catania invece aveva tutti a disposizione…”

Il portiere del Bari Pierluigi Frattali parla dell’1-1 maturato al “Massimino” contro il Catania:

“Risultato parzialmente positivo. I compagni sono stati encomiabili per grinta, cuore, attaccamento alla maglia. Non è un alibi ma avevamo tante defezioni, con molti ragazzi della Primavera che ci stanno dando una mano. Con un pò più di fortuna e attenzione magari saremmo riusciti anche a portare a casa tre punti sofferti ma meritati per la voglia e lo spirito che abbiamo messo in campo. Preferisco non commentare la gestione arbitrale, sarebbe un alibi troppo semplice. Non mi è piaciuta ma preferisco non commentare. Nel secondo tempo era normale che il Catania spingesse di più, essendo in svantaggio. Inoltre hanno fatto 3-4 cambi importanti, loro avevano a disposizione tutta la rosa, noi invece eravamo contati e ci stava un pò di stanchezza e appannamento. Quando rientreranno gli infortunati, ci sarà da divertirsi. Il punto fa morale perchè comunque lo abbiamo ottenuto su un campo in cui non so da quante partite il Catania non perde. Sarebbe stato più bello vincere, con la squadra al completo avremmo vinto ma va bene così”.

