GIOSA: il difensore inserito nella Top 11 di TuttoC

Autore di un’ottima prestazione sabato contro la Virtus Francavilla, i tifosi hanno eletto Antonio Giosa migliore rossazzurro in campo attraverso il nostro sondaggio e figura anche nella speciale Top 11 della 24/a giornata del girone C elaborata dal noto portale tuttoc.com: “Prova sopra le righe per il centrale rossoazzurro – si legge – che gioca con ordine ed è efficace soprattutto quando bisogna interrompere le pericolose ripartenze della Virtus Francavilla”. Sempre più determinante, quindi, l’apporto del neo acquisto rossazzurro per la difesa del Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***