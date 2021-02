GRAVINA (Pres. Figc): “Serie B a due gironi potrebbe essere una soluzione”

Campionato cadetto a 40 squadre? C’è aria di riforma nel calcio italiano. Il presidente della Figc Gabriele Gravina si è soffermato, in particolare, sul campionato di Serie B immaginando due gironi. Modifiche che comporterebbero variazioni anche nelle altre categorie. Ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport:

“Penso a una riforma da un punto di vista qualitativo, non quantitativo. Che riguardi tutto il sistema. Bisogna ritracciare il profilo dell’area professionistica e di quella dilettantistica. Così si surriscalda troppo il sistema. Ci sono turnover troppo alti, in Serie B a ogni stagione cambia il 40 per cento delle squadre. Una retrocessa dalla A alla B non ce la fa, non basta il paracadute. E allora si deve agire sulla redistribuzione delle risorse e della flessibilità degli emolumenti. La soluzione potrebbe essere quella di due gironi di B, in verticale, non orizzontale. Dobbiamo impedire che si creino dei disadattati sociali. In Lega Pro lo stipendio medio è di 30mila euro lordi: il rischio è di arrivare a 35-36 anni e di trovarsi in mezzo al guado del futuro senza mezzi. Per questo teniamo così tanto al contratto di apprendistato e alla formazione”.

