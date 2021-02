GRAZIA CODIGLIONE E CICCIO FAMOSO: vittoria anche per loro al “Massimino”

Tifosi assenti sugli spalti, per via del protocollo anti-Covid che non consente al pubblico di seguire le partite allo stadio, ma erano ugualmente presenti alcuni striscioni dedicati a Grazia Codiglione e Ciccio Famoso. Non poteva essere altrimenti. L’ex presidente del Catania ci ha lasciato silenziosamente nei giorni scorsi, suscitando un senso di amarezza, tristezza e malinconia in chi l’ha voluta bene apprezzando i suoi modi di fare gentili, la sua semplicità e determinazione nell’affrontare le battaglie del Catania. Spinta anche dall’amore autentico nei confronti di Angelo Massimino.

Doveroso il minuto di raccoglimento in suo onore, così come il lutto al braccio dei giocatori. Curva Nord e Sud hanno rivolto un pensiero, inoltre, alla memoria di Ciccio Famoso. Non un tifoso qualsiasi, bensì lo storico fondatore del movimento ultras Falange D’Assalto e capo ultras del tifo rossazzurro. Dopo quattro anni è sempre più vivo il ricordo del popolo etneo. Inevitabilmente la vittoria per 1-0 ai danni della Virtus Francavilla è dedicata anche a loro, figure diverse ma altrettanto importanti nella storia del Calcio Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***