INFERMERIA: Russotto e Pinto verso il recupero per Pagani?

Non ce l’hanno fatta a recuperare in tempo, ma si ricava l’impressione che dovrebbero farcela in vista della successiva gara di campionato con la Paganese fissata per mercoledì 10 febbraio. Parliamo di Andrea Russotto e Giovanni Pinto. Quest’ultimo, nei giorni che precedettero Catania-Monopoli, disse ai nostri microfoni che sarebbe tornato ad allenarsi con il gruppo entro poco più di una settimana. Dovrebbe, pertanto, avvicinarsi il rientro del laterale sinistro pugliese. Su Russotto, invece, mister Giuseppe Raffaele si era espresso domenica nel post-gara tendendo ad escludere l’utilizzo del giocatore a Castellammare di Stabia. In settimana verranno fatte nuove valutazioni sulle sue condizioni fisiche. Per quanto riguarda Antonio Piccolo, invece, ancora qualche altra settimana di stop. Da non escludere la possibilità che recuperi in occasione dell’atteso derby col Palermo al “Massimino”.

