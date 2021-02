JUVE STABIA – CATANIA, Guerini all’intervallo su Rai Sport: “Primo tempo al di sotto delle nostre potenzialità”

All’intervallo di Juve Stabia-Catania, il Direttore dell’Area Tecnica del Catania Vincenzo Guerini critica la prestazione offerta dai rossazzurri nel primo tempo, ai microfoni di Rai Sport:

“Primo tempo al di sotto delle nostre potenzialità. Abbiamo commesso troppi errori dal punto di vista tecnico, di geometrie, passaggi, tanti palloni persi e difficoltà sulle giocate da ferma, di testa non ne abbiamo presa una. Siamo migliorati molto rispetto all’inizio del campionato, ma adesso inizia un altro torneo dopo il mercato con le squadre che si sono rafforzate. Ci mancano delle pedine molto importanti che stiamo per recuperare e vogliamo arrivare fino in fondo ai playoff. Tacopina? Pare sia imminente il suo ingresso in società, ma finchènon entra definitivamente è inutile parlarne”.

