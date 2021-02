JUVE STABIA – CATANIA: precedenti a Castellammare, ultima vittoria catanese nel segno di Mazzarani

Due affermazioni sul terreno del “Menti”

Dieci precedenti tra Juve Stabia e Catania giocati in Campania, prevale il segno “X”. Confronti ricorrenti tra le due squadre si ebbero in terza serie dal 2000 in poi: tre le affermazioni stabiesi complessive, due quelle di marca etnea.

Il primo dei due successi rossazzurri è datato 2 aprile 2000: campionato di Serie C1 con Gianni Simonelli al timone della formazione etnea. Un Catania coriaceo e reattivo riuscì a rimontare il gol dello stabiese Di Nicola (a segno anche al “Cibali” nella gara d’andata) con un micidiale uno-due ad inizio ripresa firmato da Lorenzo Battaglia su rigore e Alessandro Marzio.

La seconda affermazione a Castellammare di Stabia è di recente memoria. 18 novembre 2017, colpo da tre punti del Catania guidato da Cristiano Lucarelli con gol di Andrea Mazzarani in pieno recupero. Il jolly romano riuscì a trovare l’asso nella manica nel quadro di una contesa ormai avviata sullo 0-0 con un calcio di punizione dalla traiettoria “velenosa” che terminò la propria traiettoria in fondo alla rete.

364 giorni più tardi ebbe luogo invece il confronto più recente tra le due formazioni. Risultato finale di 0-0 per il Catania di Andrea Sottil in casa della capolista allenata dall’ex compagno di squadra Fabio Caserta, quell’anno artefice del salto di categoria delle Vespe in Serie B.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Juve Stabia: 3

Pareggi: 5

Vittorie Catania: 2

Gol Juve Stabia: 10

Gol Catania: 6

Differenza reti: -4

Prima Divisione 1931-32 FC Stabiese 0-0 SS Catania

Serie C 1937-38 Stabia 1-1 AFC Catania

Serie C 1948-49 Stabia 1-0 Catania

Serie B 1951-52 Stabia 1-1 Catania

Serie C1 1999-00 Juve Stabia 1-2 Catania

Lega Pro 2015-16 Juve Stabia 2-1 Catania

Lega Pro 2016-17 Juve Stabia 4-0 Catania

Play-off Lega Pro 2016-17 Juve Stabia 0-0 Catania

Serie C 2017-18 Juve Stabia 0-1 Catania

Serie C 2018-19 Juve Stabia 0-0 Catania

