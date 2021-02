LA SICILIA: Tacopina dovrebbe restare a Catania almeno per due settimane

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Già oggi Joe Tacopina sarà a Catania, in tempo per assistere domenica pomeriggio al match Catania-Bari. E’ quanto si legge all’interno del quotidiano locale. Per le transazioni con il Comune di Mascalucia e l’Agenzia delle Entrate occorrerà del tempo, l’avvocato italo-americano dovrebbe restare a Catania almeno per due settimane, con l’intento di chiudere l’accordo con Sigi per l’acquisizione delle quote del Calcio Catania, dopo avere firmato e siglato tempo fa il contratto preliminare d’acquisto.

