LUTTO IN CASA CATANIA: se ne va un altro pezzo di storia, Grazia Codiglione

Tragica scomparsa in casa rossazzurra. Si è spenta nella notte, all’età di 90 anni, Grazia Codiglione, moglie del Cavaliere Angelo Massimino con cui portò avanti le sue battaglie. Fu anche presidente del Calcio Catania dal marzo 1996, in seguito alla morte del marito dopo l’incidente sull’autostrada Palermo-Catania. Nei quarto anni alla presidenza si ricorda, in particolare, la gioia provata per la promozione dei rossazzurri in Serie C1 al termine della stagione 1998/99. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social. La nostra redazione porge le più sentite condoglianze.

