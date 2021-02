MANITA: la terza nelle ultime quattro stagioni per il Catania, seconda da professionista per Raffaele

Una cinquina che conferma la qualità della Ternana ma che punisce oltremodo un Catania generoso, soprattutto nel primo tempo. E’ la terza manita subita dai rossazzurri considerando le ultime quattro stagioni. Nell’annata 2017-18, proprio con Lucarelli al timone degli etnei il Monopoli s’impose per 5-0 e l’attuale allenatore della Ternana rischiò l’esonero. Era il 18 febbraio 2018.

L’anno successivo, 20 ottobre 2019, il Catania di Camplone crollò sotto il colpi della Vibonese in quel di Vibo Valentia. Prestazione imbarazzante sotto tutti i punti di vista, ne fece le spese mister Andrea Camplone che visse la sua ultima gara sulla panchina rossazzurra. Domenica, ancora cinque gol sul groppone per l’Elefante. Seconda esperienza di questo tipo per l’allenatore Giuseppe Raffaele da professionista. In precedenza era accaduto alla guida del Potenza, sconfitto in casa per 5-1 dal Catanzaro di Auteri il 30 dicembre 2018.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***