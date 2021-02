MERCATO: ancora movimenti nel girone C

Continuano le novità di mercato relativamente al girone C di Serie C. Innanzitutto salta la panchina della Vibonese, visto che Angelo Galfano ha preferito fare un passo indietro dimettendosi. Non si esclude inoltre che la stessa società calabrese, secondo quanto raccolto da tuttoc.com, tesseri il difensore Lorenzo Vignati, rimasto svincolato dopo l’esperienza al Rieti risalente alla passata stagione. La Juve Stabia, invece, ha formalizzato l’ingaggio dello svincolato centrocampista rumeno classe 1990 Sergiu Suciu, giocatore con trascorsi anche in A e B: contratto fino a giugno 2022. Due idee a costo zero, inoltre, per il Bari: il centrocampista Romulo e l’ex Pordenone e Cittadella Lucas Chiaretti.

