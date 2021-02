MERCATO – Blondett: poteva tornare a Catania in estate, si ricongiunge con Mazzarani

Trasferimento a Livorno per Edoardo Blondett. L’ex difensore del Catania, che poteva tornare in Sicilia nella sessione estiva del calciomercato ma non si è raggiunto l’accordo tra le parti, ha lasciato l’Alessandria con la formula del prestito. Riparte dagli amaranto toscani in cui milita un altro ex rossazzurro, Andrea Mazzarani, che dopo una lunga telenovela ha lasciato il club dell’Elefante a titolo definitivo firmando il contratto con il Livorno. Mazzarani e Blondett furono compagni di squadra, sotto l’Etna, nella stagione 2017/2018 alla corte di Cristiano Lucarelli.

